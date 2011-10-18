Есть сценарий видеоролика об Интернет- сервисе. Требуется анимированный ролик, есть озвучка. Длина ролика чуть больше 2 мин. Стиль видеоролика такой же как на http://www.epipheostudios.com/portfolio От вас идеи и качественное исполнение. ...
Записать 2-3 коротких (1 минута) видео ролика
Нужно записать несколько коротких видеороликов с отзывами о клинике и их врачах.
По типу http://www.doctorplastic.ru/video/
Нужно, чтобы выглядело достоверно и надежно.
Люди в роликах должны быть разные и разных возрастов (лучше страше).
Заявки фрилансеров
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