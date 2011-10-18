Записать 2-3 коротких (1 минута) видео ролика

Нужно записать несколько коротких видеороликов с отзывами о клинике и их врачах.

По типу http://www.doctorplastic.ru/video/

Нужно, чтобы выглядело достоверно и надежно.

Люди в роликах должны быть разные и разных возрастов (лучше страше).