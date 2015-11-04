Анализ договора для турагентства

$4
Юридические услугиЗакрыт2 заявки124 просмотра
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Проанализировать и внести правки в договор между турагентством и туристом, согласно нормам законодательства РФ. Проверить на логичность всех пунктов и соответствие всем законам.

8 лет назад
shusharin-eda
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад