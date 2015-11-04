Анализ договора для турагентства

Добрый день! Нужно составить договора по примеру для свадебного и ивент бизнеса : с подрядчиками, с клиентами: на организацию праздника, свадьбы, организацию только отдельных услуг. Договора нужны с учетом Украинского и Русского законодательства. Пример сброшу после договоренностей