Составить договор-оферту для сайта

На тесты с Международного права (International Law) нужно дать правильные ответы. Всего приблизительно 100 вопросов. Вот для примера несколько: In the advisory opinion on the Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of ...
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Для работы в качестве ИП через сайт с физ. лицами нужно составить договор-оферту.
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