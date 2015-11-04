Составить договор-оферту для сайта

Юридические услугиЗакрыт13 заявок148 просмотров
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Всем привет! 

Для работы в качестве ИП через сайт с физ. лицами нужно составить договор-оферту. 

Оплата будет происходить через платежный агрегатор – Яндекс.Касса.

8 лет назад
atomdx
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад