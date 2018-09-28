Документ аренды оборудования компании-нерезиденту России

Здравствуйте!

У меня есть диагностический стенд для автомобилей. У меня есть ООО в России и ИП.

Компания из Голландии нерезидент России и без юр.лица в России хочет взять мой диагностический стенд в аренду на 3дня на время проведения автомобильной выставки в Москве. Нужен бланк документа по которому я бы предоставил голландцам это оборудование в аренду или на витрину или еще как-то оформить эту сделку.