Документ аренды оборудования компании-нерезиденту России

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Завершен4 заявки178 просмотров

Здравствуйте!

У меня есть диагностический стенд для автомобилей. У меня есть ООО в России и ИП.

Компания из Голландии нерезидент России и без юр.лица в России хочет взять мой диагностический стенд в аренду на 3дня на время проведения автомобильной выставки в Москве. Нужен бланк документа по которому я бы предоставил голландцам это оборудование в аренду или на витрину или еще как-то оформить эту сделку.

7 лет назад
navi2002ua
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад
$11
3 дня
Спасибо ОГРОМНОЕ. Все в срок и четко!
Спасибо Ивану за сотрудничество, все четко и хорошо, рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад