Курсовая работа по семейному праву

Юридические услугиЗакрыт8 заявок209 просмотров
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Курсовая работа по семейному праву на тему "Брачный договор: понятие, правовая природа, форма и содержание". Объем - 20 страниц (без библиографического списка). Срок - до конца марта.

5 лет назад
guest_15524183673971
5 лет в сервисе
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5 лет назад