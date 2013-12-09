Небольшая юридическая конкультация

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Завершен3 заявки156 просмотров

Необходима письменная юридическая консультация.

Вопросы, связанные с регистрацией ООО и ОАО.

11 лет назад
s-strizh
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранные исполнители

anna-filato
Анна 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Пользовались юридической консультацией Анны. Работа была выполнена за адекватные деньги, в короткие сроки. Ответы на поставленные вопросы - абсолютно исчерпывающие. Таким образом, нареканий никаких. Будем пользоваться её услугами в будущем.
Порядочный заказчик. Доверять можно. Работа была оплачена со 100% предоплатой. Я очень довольна. Рекомендую.
Nail1985
Наиль 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Воспользовались юридической консультацией Наиля: нареканий нет абсолютно никаких, совершенно полные и четкие своевременные ответы на заданные вопросы за разумные деньги. Будем сотрудничать.
Очень приятно было работать с Сергеем. Четко поставленные вопросы,оплата без проблем.Продолжаем работать! Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

anna-filato
Анна 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
Nail1985
Наиль 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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