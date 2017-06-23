Незаконное начисление банком процентов

Юридические услугиЗакрыт3 заявки143 просмотра
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После смерти моего супруга остался долг по кредитной карте виза Сбербанка.Подробности в прикрепленном файле "Письмо в ЦБ".Суть вопроса: законно ли начисление % и как мне решить эту проблему в досудебном порядке.Или все таки нужно подавать иск в суд? 

6 лет назад
guest_14989251839131
6 лет в сервисе
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6 лет назад