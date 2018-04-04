Представление в суде - удаление контента с сайтов

Есть американская компания – производитель компьютерных программ. На очень многих сайтах публикуют нелегальные ключи к программам. Задача – удалить данный контент.

Я вижу задачу примерно таким образом. Нужно подать иск в суд, добиться судебного решения по удалению с одного из сайтов. Далее для остальных сайтов получать решение по упрощенной схеме рассмотрения дела.

Вы должны иметь опыт подобных дел.

Что требуется от вас:

1. Проконсультировать: объяснить, какие требуются доверенности и на кого, перспективы дела.

2. Подать иск, представлять в суде.