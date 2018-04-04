Представление в суде - удаление контента с сайтов

Юридические услугиЗакрыт2 заявки204 просмотра
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Есть американская компания – производитель компьютерных программ. На очень многих сайтах публикуют нелегальные ключи к программам. Задача – удалить данный контент. 

Я вижу задачу примерно таким образом. Нужно подать иск в суд, добиться судебного решения по удалению с одного из сайтов. Далее для остальных сайтов получать решение по упрощенной схеме рассмотрения дела.

Вы должны иметь опыт подобных дел.

Что требуется от вас:

1. Проконсультировать: объяснить, какие требуются доверенности и на кого, перспективы дела.

2. Подать иск, представлять в суде. 

6 лет назад
seva_grom
Максим 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад