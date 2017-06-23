Составить международный договор на двух языках

Здравствуйте! ищу специалиста, который поможет грамотно составить Гражданско-правовой договор.
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Необходимо составить договор оказания услуг на двух языках: на русском и английском языке в соответствие с российским законодательством.
Исполнитель должен быть юрист по международному праву.
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