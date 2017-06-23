Составить международный договор на двух языках

Юридические услугиЗакрыт6 заявок180 просмотров
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Необходимо составить договор оказания услуг на двух языках: на русском и английском языке в соответствие с российским законодательством.

Исполнитель должен быть юрист по международному праву.

6 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад