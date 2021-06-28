Требуется разработка веб-сайта, предоставляющего юридические услуги. Исполнитель получит техническое задание для реализации проекта. Основное внимание уделить удобству использования и информативности сайта.
Создать претензию о не качественно проведенной работе (Украина)
Добрый день,
Нужна помощь в составлении претензии о не качественной работе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Юридические услуги1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется эксперт (бухгалтер или юрист) для записи видеоуроков по темам: честный знак, сертификация и товарный знак для онлайн курса о создании бренда одежды. Необходимо записать несколько видео длительностью 5-15 минут с камерой на спикера, а также подготовить краткое текстовое содержание с рабочими ссылками. Оплата до 8000.Юридические услуги5 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Требуется составить индивидуальную оферту для запуска интернет-сервиса. Исполнитель должен иметь опыт в юридических услугах и готов ответить на вопросы по подготовке документации. Пояснения будут предоставлены по необходимости.Юридические услуги13 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
Требуются юридические услуги для разрешения конфликта, возникшего в процессе стартапа с использованием смарт-контракта для инвестиций в BTC. После сбора средств в долларах возникли разногласия между сторонами относительно возврата инвестиций. Необходимо консультация по правовым вопросам и возможным действиям.Юридические услуги8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать тексты двух ходатайств для апелляционного суда Украины. Первое ходатайство - о рассмотрении дела без участия, второе - о смягчении приговора. Ожидается качественный юридический текст на украинском языке.Юридические услуги6 заявокЗакрыт4 года назад
От вас нужно разовое подписание договора с Хостмастером (https://hostmaster.ua) и регулярное пополнение баланса. Никаких проблем и отчетности не будет. Подробности в переписке. Также оплачу за помощь в поиске такого it-партнера.Юридические услуги2 заявкиЗакрыт4 года назад
Сразу на русском, потом переведём на украинский (компания из Украины) Вкратце – сервис по предоставлению платных онлайн-консультаций от врачей для пользователей (пациентов), с онлайн оплатой и выплатами врачам от компании. ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен4 года назад
Мы используем open-source решение с лицензией Apache 2.0 для разработки нашего приложения.Хотим лучше понять детали лицензии для коммерческого распространения (например, можем ли мы при минимальных модификациях кода, продавать приложение в Google Play).Также интересуют более практические ...Юридические услуги2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ввиду нового закона о просветительской деятельности в России и иностранцах, очень нужна консультация по следующим вопросам. Вопрос 1. Как легче и лучше всего легализировать образовательный стартап (онлайн курсы, консультации, лекции), когда основательницы ...Юридические услуги1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день, Я создаю онлайн-сервер игры, и меня интересуют следующие вопросы: 1) Какую форму юр лица лучше всего выбрать (или самозанятым, например) ? 2) Онлайн-сервер предполагает обмен рублей на внутриигровую валюту (донат), ...Юридические услуги6 заявокЗакрыт4 года назад