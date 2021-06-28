Создать претензию о не качественно проведенной работе (Украина)

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Закрыт14 заявок604 просмотра

Добрый день,

Нужна помощь в составлении претензии о не качественной работе.

4 года назад
Jucas
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