Требуется юрист

Необходимо составить договор оказания услуг на двух языках: на русском и английском языке в соответствие с российским законодательством. Исполнитель должен быть юрист по международному праву.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Мне необходим юрист-фрилансер,для составления исковых заявлений,жалоб,договоров
- Похожие заказы
- Юридические услуги6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! ищу специалиста, который поможет грамотно составить Гражданско-правовой договор.Юридические услуги19 заявокЗакрыт6 лет назад
После смерти моего супруга остался долг по кредитной карте виза Сбербанка.Подробности в прикрепленном файле "Письмо в ЦБ".Суть вопроса: законно ли начисление % и как мне решить эту проблему в досудебном порядке.Или все таки нужно подавать ...Юридические услуги3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим украинский юрист/нотариус, для консультации по вопросу дарения недвижимого имущества. Все детали в обсуждении. Оставляйте ваши контакты и если можете опишите опыт работы в данной сфере. Если есть тариф, напишите ставку.Юридические услуги1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Универсальный договор, который будет подан в 3 компании на подписание. О том что мы делаем автообзвон, а нам тоже что-то идет (бартер или деньги - без разницы). Договор что мы партнеры например. (на данный момент мы уже инвестируем ...Юридические услуги10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо подготовить договор на выполнение разовых услуг по сопровождению сайта. Ситуация следующая - есть клиент, которому мы периодически (может 1 раз в 2 месяца или 1 раз в 3 месяца или 3 раза в месяц) по ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Необходима консультация юриста в области защиты авторских прав (я являюсь ответчиком). Возможно понадобится составление ответа для приобщения к делу. От 1000 рублей, дальше по объему работы.Юридические услуги6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужнн договор ГПХ с управляющим, который защитит собственников от потерь и будет приносить прибыль. Чтобы он сдавал недвижимость (общался с арендаторами), заказывал ремонтные работы в случае поломок (общался с рабочими), итд, но чтобы нес ответсвенность ...Юридические услуги12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна помощь в регистрации ООО Санкт-Петербург. Проверить заполненные документы, отнести в ИФНС.Юридические услуги2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно найти для меня оптимальный вариант. Мне нужно находится в Беларуси минимум пол года, работать не планирую, просто находится. Мне нужно знать как правильно заполнить документы, какие документы нужны и сколько это будет стоить. Остальные подробности ...Юридические услуги1 заявкаЗакрыт6 лет назад