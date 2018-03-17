Интернет магазин - верстка на smartgrid

Добавлена
6 лет назад
227 просмотров
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ссылка на портфолио www.my-verstka.ru

  • HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
  • Адаптивная, фиксированная или резиновая верстка (Responsive)
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Bootstrap 3-4, smartgrid, gulp, less, sass, BEM
  • Написание простого, читабельного и удобного кода
  • Соблюдение стандартов W3C
  • SEO-верстка
  • Адаптация / внедрение плагинов
  • Подключение нестандартных и иконочных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts + awesone)
  • Комментарии