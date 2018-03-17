Верстка bootstrap + использование flexbox + Jquery

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ссылка на портфолио www.my-verstka.ru
- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
- Адаптивная, фиксированная или резиновая верстка (Responsive)
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Bootstrap 3-4, smartgrid, gulp, less, sass, BEM
- Написание простого, читабельного и удобного кода
- Соблюдение стандартов W3C
- SEO-верстка
- Адаптация / внедрение плагинов
- Подключение нестандартных и иконочных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts + awesone)
- Комментарии