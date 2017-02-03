Web Developer

Я занимаюсь версткой сайтов и могу Вам предложить свои услуги. Вы можете заказать весь сайт или заказать верстку отдельных страниц сайта.

1) Верстка веб-страниц по стандарту HTML4, HTML5, CSS3, jQuery

= Верстка лендинговых страниц

= Верстка страниц для сайта работающего на CMS (1С-Битрикс, Джумла, ВордПресс и др.)

= Создание сайта под ключ - сайт работает без движка (без CMS)

2) Ручная верстка - Всю верстку я выполняю вручную (не используя шаблоны) – это позволяет мне верстать качественно и работать практически с любым дизайном сайта.

3) Валидный код - Сверстанные страницы я проверяю на валидность (отсутствие ошибок в коде) на официальных сайтах валидаторах – вот их адреса

http://validator.w3.org – Проверяем правильность написания HTML-кода

http://jigsaw.w3.org/css-validator/ – Проверяем правильность написания CSS-кода

4) Кроссбраузерная верстка – Для этого я провожу проверку (тестирование) сверстанных веб-страниц в разных браузерах. Подробнее о кроссбраузерности, которую получает заказчик, смотрите по ссылке "Верстка страниц сайта на заказ"

5) Верстка выполняется согласно макету сайта (заказу). По договору с заказчиком, возможно выполнение резиновой и адаптивной верстки сайта под смартфон и планшет.