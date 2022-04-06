Графический дизайнер, верстальщик полиграфии

ПОРТФОЛИО:

https://drive.google.com/drive/folders/0B3zbxJTpPjWWLTBpWld5MFVXdkk?resourcekey=0-udyxYdPoqGIVpU3ZYNSDWQ&usp=sharing

КОМПЕТЕНЦИИ. Пакеты графики и верстки: Adobe Photoshop; Illustrator; InDesign; QuarkXPress. Microsoft Excel, Word. Полноцветные

издания. Цветокоррекция. DTP.

OCR.

SMM-менеджер. Администрирование сайтов (Django, WordPress).

ОПЫТ РАБОТЫ. Июнь 2001 г. - сентябрь 2021 г. в редакции газеты "Урядовий Кур'єр".

Администратор сайта, контент менеджер.

Наполнение сайта контентом, созданным журналистами и официальной информацией органов власти. Рерайтинг. Удаленная техническая

поддержка пользователей сайта ukurier.gov.ua

Ранее в редакции "Урядовий Кур'єр"": художник-оператор, оператор компьютерной верстки.

Подготовка иллюстраций к печати, создание инфографики, верстка газеты.

• Преподавал курс “Компьютерная графика и верстка” в учебном центре “Контакт”.

• Издательство "Профинформ" ФПУ. Декабрь 1999 г. – апрель 2001 г. Дизайнер, верстальщик.

• Дочернее ЧП "Шведская фирма "Графика-М" 1997 г. Печатник.

• Сентябрь 1994 г. – декабрь 1996 г. Учитель начальных классов в общеобразовательных школах № 308, № 65.