Web scraping (Python (BS4, Selenium), HTML, JS

Сбор информации о всех наименованиях книг из трех российских интернет магазинов книг. Сложностью в данном проекте выступила необходимость использования JS элементов страниц сайтов, без которых невозможно корректное отображение контента страниц.(https://github.com/CMDRMark/webscraper)

Ucosm social statistics (Python, Linux, API)

Основная задача в данном проекте заключалась в автоматизации процесса сбора и анализа статистики Instagram-публикаций косметической компании. Приложение соединило в себе элементы вэб-парсера, отслеживающего обновление публикаций профиля, получения статистических метрик каждой публикации согласно заданному расписанию при помощи API Graph Instagram, и представления собранных данных в виде таблиц Google Sheets, заполнение которой также происходило автономно при помощи API Google. Работа над проектом проходила в тесной коллаборации с брэнд менеджером компании.

Shopcart (Python, UI)

Python идеальный язык для автоматизации бизнес процессов. Первым pet-project написал программу для ресторанного бизнеса, которая автоматизировала процесс формирования списка закупа товаров на основе конкретного выбора блюд для приготовления. Данная программа заменила часы с калькулятором и нескончаемыми листами с расчетами на нажатие одной кнопки и получение готовой Excel таблицы.