Data-Xata lead разрабочик, refactor проект

Проект заключался в переработке большого коммерческого приложении для компании Data-Xata. Бизнес столкнулся с трудностями формата производительности мне как разработчику, архитектору и тим лиду задача была решить это переписав проект на новый стэк технологий который решил все проблемы которые эта компания встретила

Frontend stack: React, TypeScript, Redux, Redux-saga

Backend stack: Node.js, TypeScript, Nginx, redis, TypeORM, Nginx(reverse proxy), PostgreSQL

DevOps: docke, docker-compose