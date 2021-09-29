Data-Xata lead разрабочик, refactor проект

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Проект заключался в переработке большого коммерческого приложении для компании Data-Xata. Бизнес столкнулся с трудностями формата производительности мне как разработчику, архитектору и тим лиду задача была решить это переписав проект на новый стэк технологий который решил все проблемы которые эта компания встретила
Frontend stack: React, TypeScript, Redux, Redux-saga
Backend stack: Node.js, TypeScript, Nginx, redis, TypeORM, Nginx(reverse proxy), PostgreSQL
DevOps: docke, docker-compose