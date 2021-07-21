Веб-сайт для пекарни макарунс

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб-сайт работает на базе wordpress + wooCommerce. Разработан с нуля (предоставили только дизайн нарисованный в фигма).
Библиотеки:
- bootstrap
- fancybox
- AOS
- Swiper
- Datepicker
- iMask
Бекенд не особо сложный, есть автоматическое определение ближайших праздников и показ товаров в интервале времени (все параметры задаются в админке). Также расширена страница чекаута подходом "Адаптер".
Ссылка: macaronshop.ru