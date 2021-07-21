Веб-сайт для пекарни макарунс

Веб-сайт работает на базе wordpress + wooCommerce. Разработан с нуля (предоставили только дизайн нарисованный в фигма).

bootstrap

fancybox

AOS

Swiper

Datepicker

iMask

На страницах создать дизайн и собрать набор использован фреймворк vue.js.

Бекенд не особо сложный, есть автоматическое определение ближайших праздников и показ товаров в интервале времени (все параметры задаются в админке). Также расширена страница чекаута подходом "Адаптер".

Ссылка: macaronshop.ru