Веб-сайт для пекарни макарунс

Добавлена
2 года назад
98 просмотров
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Веб-сайт работает на базе wordpress + wooCommerce. Разработан с нуля (предоставили только дизайн нарисованный в фигма).

Библиотеки:

  • bootstrap
  • fancybox
  • AOS
  • Swiper
  • Datepicker
  • iMask
На страницах создать дизайн и собрать набор использован фреймворк vue.js.

Бекенд не особо сложный, есть автоматическое определение ближайших праздников и показ товаров в интервале времени (все параметры задаются в админке). Также расширена страница чекаута подходом "Адаптер".

Ссылка: macaronshop.ru