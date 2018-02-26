Многостраничный сайт на WordPress

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Преимущества
- Адаптивная вёрстка
- Форма обратной связи с отправкой заявок на почту
- Блок с товарами и страница "карточка товара"
- Динамичный блок с отзывами на AJAX
- Блок с новостями
Шаги реализации
- Разработка дизайна
- Адаптивная вёрстка
- Всплывающие окна и пролистывание отзывов на AJAX
- Натяжка на WordPress
- Подключение формы обратной связи
- Заполнение каталога товарами
- Перенос всех надписей в редактируемые поля
- Покупка домена, расположение на хостинг