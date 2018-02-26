Многостраничный сайт на WordPress

Добавлена
6 лет назад
126 просмотров
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Преимущества

  • Адаптивная вёрстка
  • Форма обратной связи с отправкой заявок на почту
  • Блок с товарами и страница "карточка товара"
  • Динамичный блок с отзывами на AJAX
  • Блок с новостями

Шаги реализации

  • Разработка дизайна
  • Адаптивная вёрстка
  • Всплывающие окна и пролистывание отзывов на AJAX
  • Натяжка на WordPress
  • Подключение формы обратной связи
  • Заполнение каталога товарами
  • Перенос всех надписей в редактируемые поля
  • Покупка домена, расположение на хостинг