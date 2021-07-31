Настройка почты на сервере 1С-Битрикс

Настраевал почту (отправка прям из сервера) на сервере с 1С-Битрикс.

или через или SMTP .

По умолчанию 1С-Битрикс не отправляет почту , при использовании SMTP есть свои ограничения, по кол_ву писем, об которых обычно умалчивают, потому в процессе будет настроено spf, dkim, dmarс, Rdns, после настройки проверяю на попадание писем в спам сервисом https://www.mail-tester.com.

" пример: ограничений яндекс"

Письмо, отправленное через сайт, может иметь не более 50 получателей.

Письмо, отправленное по протоколу SMTP, может иметь не более 35 получателей.

Все письма, отправленные с одного почтового ящика за сутки, в сумме могут иметь не более 3000 получателей.

Письма, отправленные со всех ящиков одного домена за сутки, в сумме могут иметь не более 5000 получателей.

Настройка доступна только на VPS или выделенном сервере (Linux).

В результате настройки будет включен логирование всех отправленных писем (время, откуда и кому, статус отправки).

Данная настройка будет интересна для битрикс24 , при добавлению почтовых ящиков в CRM почта не отправляется через SMTP от разных почтовых ящиков , кворк поможет устранить проблему без покупки дорогостоящих модулей, а прием почты останется на удобном для вас сервисе: яндекс, маил .