Настройка почты на сервере 1С-Битрикс

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Настраевал почту (отправка прям из сервера) на сервере с 1С-Битрикс.
или через или SMTP .
По умолчанию 1С-Битрикс не отправляет почту , при использовании SMTP есть свои ограничения, по кол_ву писем, об которых обычно умалчивают, потому в процессе будет настроено spf, dkim, dmarс, Rdns, после настройки проверяю на попадание писем в спам сервисом https://www.mail-tester.com.
" пример: ограничений яндекс"
Письмо, отправленное через сайт, может иметь не более 50 получателей.
Письмо, отправленное по протоколу SMTP, может иметь не более 35 получателей.
Все письма, отправленные с одного почтового ящика за сутки, в сумме могут иметь не более 3000 получателей.
Письма, отправленные со всех ящиков одного домена за сутки, в сумме могут иметь не более 5000 получателей.
Настройка доступна только на VPS или выделенном сервере (Linux).
В результате настройки будет включен логирование всех отправленных писем (время, откуда и кому, статус отправки).
Данная настройка будет интересна для битрикс24 , при добавлению почтовых ящиков в CRM почта не отправляется через SMTP от разных почтовых ящиков , кворк поможет устранить проблему без покупки дорогостоящих модулей, а прием почты останется на удобном для вас сервисе: яндекс, маил .