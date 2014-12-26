0leksa

Алексей 0leksa

 
52 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Автоматическое обновление цен из прайс-листов поставщиков для интернет-магазинов

Предлагаю на Ваше рассмотрение модульное расширение для автоматического обновления цен (МАВР) из MS Excel прайсов поставщиков для абсолютно всех версий OpenCart и ocStore и др. CMS.

Кроме этого модуль станет Вам незаменимым помощником:

1.В оформлении заказов в телефонном режиме с дальнейшей распечаткой заполненных товарных чеков и актов приема – передачи товаров.

2. Очень быстрый поиск модели товаров по прайсам поставщиков.

3. Внесение новых товарных позиций и создания карточек товаров с описанием и картинками из базы ХотЛайн.ua (в три клика)

4. При создании списка ваших поставщиков будут учтены те прайсы, где есть рекомендованная розничная цена.

5. Очень гибкая система автоматической наценки на товары индивидуально для каждой категории товара Вашего магазина.

6. Обновление цен товара магазина в один клик.

7. Моя программа сэкономит Вам затраты на З/П как минимум двух менеджеров.

- Не требует vqmode;

- Не изменяет ни одного файла в скриптах магазина, т.к. рабатает напрямую с SQL-базой магазина.

- В бесплатной версии 30 календарных дней использования;

- Качайте бесплатную 30 дневную версию http://technotema.com/download/mavr1_0_1.zip

 - Для инсталяции http://Ваш_сайт/import/install/

- Демо версия http://technotema.com/import/index.php 

login: demo pass: demo

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