Уже выдвигал этот проект, но случились накладки и теперь выставляю снова. Жду предложений. Есть сайт построенный на движке e107 и действующий форум phpbb Необходимо: Сделать сайт с "нуля" Наполнение мое. 1. Поставить новый надежный легко обновляемый и наращиваемый новыми модулями ...
- $300Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Уже выдвигал этот проект, но случились накладки и рассмотр заявок был приостановлен. Выставляю снова. Жду предложений. Есть сайт построенный на движке e107 и действующий форум phpbb Необходимо: Сделать сайт с "нуля" Наполнение мое. 1. Поставить новый надежный легко обновляемый и ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходим придумать и накрисовать дизайн дисконтной карты.Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Есть сайт построенный на движке e107 и действующий форум phpbb Сначала была идея просто сделать дизайн, флеш заставку и привязать движок к форуму (общую регистрацию), но после общения с Вами понял что все достаточно сложно ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо нарисовать несколько баннер разных размеров 100*100 Большая просьба называть сумму. Проект не коммерческий.Баннеры16 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть сайт построенный на движке е107 (http://www.e107.ru/news.php) м форум phpbb - необходимо сделать общую регистрацию.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать оригинальную интро-заставку во флеше перед заходом на сайт. Очень нравится как здесь http://www.audi-club.ru/ Большая просьба называть сумму. Проект не коммерческий.Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть автомобильный клуб с работающим сайтом (построен на движке е107www.e107.ru). В данный момент на сайте стоит просто шаблон. Необходимо разработать свой оригинальный дизайн. Большая просьба называть сумму. Проект не коммерческий.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт17 лет назад