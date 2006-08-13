4sin

Александр Синицин 4sin

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Автомобильный клуб

    $300

    Уже выдвигал этот проект, но случились накладки и теперь выставляю снова. Жду предложений. Есть сайт построенный на движке e107 и действующий форум phpbb Необходимо: Сделать сайт с "нуля" Наполнение мое. 1. Поставить новый надежный легко обновляемый и наращиваемый новыми модулями ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Автомобильный клуб

    $300

    Уже выдвигал этот проект, но случились накладки и рассмотр заявок был приостановлен. Выставляю снова. Жду предложений. Есть сайт построенный на движке e107 и действующий форум phpbb Необходимо: Сделать сайт с "нуля" Наполнение мое. 1. Поставить новый надежный легко обновляемый и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Автомобильный клуб

    Есть сайт построенный на движке e107 и действующий форум phpbb Сначала была идея просто сделать дизайн, флеш заставку и привязать движок к форуму (общую регистрацию), но после общения с Вами понял что все достаточно сложно ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интро-заставка во флеше

    Необходимо сделать оригинальную интро-заставку во флеше перед заходом на сайт. Очень нравится как здесь http://www.audi-club.ru/ Большая просьба называть сумму. Проект не коммерческий.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта автомобильного клуба

    Есть автомобильный клуб с работающим сайтом (построен на движке е107www.e107.ru). В данный момент на сайте стоит просто шаблон. Необходимо разработать свой оригинальный дизайн. Большая просьба называть сумму. Проект не коммерческий.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад