7071

Виталий Андреев 7071

 
51 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка CS-CART

    Нужен специалист хорошо знакомый с CS-CART для консультаций и выполнения разовых работ. Необходимо в админке настроить изменения в шаблон темы для CS-CART Внести изменения в макет для отображения на смартфонах Внести изменения в макет для ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить картинки для товара на моделях

    Имеются фотографии товаров  одетые на модели Нужно подобрать другие фото моделей и отобразить на моделях товар на один товар нужно от 3 до 7 картинок ( парень + девушка, парень, девушка - профиль, анфас, полу профиль, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Картинка для слайдера

    Сделать картинку для слайдера (все предоставлю - картинки, тексты, шрифты) все объясню и покажу на примере. Без указания адекватной стоимости, пожалуйста не спамьте.

    Баннеры33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лого для сайта

    Сделать Простой логотип "без фанатизма!". Разместить картинку и текст слева от текста картинки, шрифты, текст + (анолог в psd) имеется  Без указания адекватной стоимости, пожалуйста не спамьте.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Shop-script Загрузка товаров по csv

    Требуется: - Загружать товары от поставщиков из csv через Рассматриваем предложения фрилансеров, имеющие подобный опыт работ в Shop-script Пожалуйста сообщайте  [b]стоимость за каждый csv файл[/b]

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Картинки для слайдера

    Сделать несколько не сложных картинок для слайдера. Базовые картинки для вставки имеются так же есть psd картинок слайдера, в который надо будет вставить картинки и текст

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
ivanlao
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Картинки для слайдера
Виталий очень адекватный и лояльный заказчик, поставил четко ТЗ и оплатил все без задержек. Всегда на связи и готов обсуждать детали его заказов. Очень рекомендую!
Рекомендую Ивана как Профи (мне нравится именно Его Стиль и Его восприятие цветов, и не смотрите его работы, они могут Вам понравится) с ним легко общаться, ставить и обсуждать задачи, а главное что он всегда рядом онлайн и готов помочь Я Очень капризный клиент, Потому что знаю что хочу получить в результате! С Иваном я получил именно то что я хотел! Спасибо Иван, ! Рыбу передам при встрече
Ответный отзыв
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$3
10 баллов
3 года назад
Изменить картинки для товара на моделях
Рекомендую
Все хорошо
Ответный отзыв
milavkozlova
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Сделать простую надпись для логотипа сайта
Работать с заказчиком оказалось просто, задачи ставит четко и отвечает на сообщения быстро.
Людмила - выполняет работу качественно и оперативно - учитывает все пожелания - с ней легко вносить поправки в режиме реального времени. Главное что в результате я получил именно то что хотел.
Ответный отзыв