Рекомендую Ивана как Профи (мне нравится именно Его Стиль и Его восприятие цветов, и не смотрите его работы, они могут Вам понравится) с ним легко общаться, ставить и обсуждать задачи, а главное что он всегда рядом онлайн и готов помочь Я Очень капризный клиент, Потому что знаю что хочу получить в результате! С Иваном я получил именно то что я хотел! Спасибо Иван, ! Рыбу передам при встрече