Перевести сканированные печать и подпись с белого фона в на прозрачный фон pdf для отображения в документах на сайте Указывайте стоимость и срок.
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Нужен специалист хорошо знакомый с CS-CART для консультаций и выполнения разовых работ. Необходимо в админке настроить изменения в шаблон темы для CS-CART Внести изменения в макет для отображения на смартфонах Внести изменения в макет для ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Сделать картинки для слайдера. Указывайте стоимость за шт. и ссылки на примеры работБаннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Имеются фотографии товаров одетые на модели Нужно подобрать другие фото моделей и отобразить на моделях товар на один товар нужно от 3 до 7 картинок ( парень + девушка, парень, девушка - профиль, анфас, полу профиль, ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Сделать картинку для слайдера (все предоставлю - картинки, тексты, шрифты) все объясню и покажу на примере. Без указания адекватной стоимости, пожалуйста не спамьте.Баннеры33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать Простой логотип "без фанатизма!". Разместить картинку и текст слева от текста картинки, шрифты, текст + (анолог в psd) имеется Без указания адекватной стоимости, пожалуйста не спамьте.Баннеры26 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать простую надпись для логотипа сайта. Пример надписи в прикрепленном файле. Текст, цвет текста и названия шрифта сообщу. Указывайте пожалуйста стоимость.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется: - Загружать товары от поставщиков из csv через Рассматриваем предложения фрилансеров, имеющие подобный опыт работ в Shop-script Пожалуйста сообщайте [b]стоимость за каждый csv файл[/b]Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать несколько не сложных картинок для слайдера. Базовые картинки для вставки имеются так же есть psd картинок слайдера, в который надо будет вставить картинки и текстИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо вставить дизайн в движок shop script Указывайте пожалуйста примерные цены и срокСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад