Это не просто установка стандартного сдэковского модуля. Нужен только выбор пункта выдачи при оформлении заказа с картой пвз и без расчета стоимости доставки. ИМ - bee-box.ru
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
На данный момент нужна этикетка на конкретную банку. Размеры дам. Плюс логотип, который на этой этикетке тоже должен быть. Позже понадобится дизайн магазина-одностраничника на 30-50 видов меда. Возможно что-то еще. Хотелось бы все сделать в одном ...Дизайн продукции28 заявокЗакрыт6 лет назад
На данный момент нужно подредактировать верхнее меню не нарушая существующей графики. Наш очень разносторонний админ-верстальщик-програмер и просто хороший человек, который несколько лет помогал поддерживать наш магазинчик в рабочем состоянии, к сожалению, больше не может этого ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Никаких чудес. Нужно привлечь внимание на профессиональной доске оъявлений, но без фанатизма, солидно, интелигентно.Баннеры12 заявокЗакрыт9 лет назад
Динамика, 200x200, пяток кадров с товарами с bee-box.ru и статичным адресом сайта. Нужно сегодня.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
160х600 вертикальный, статика. Надо использовать графику шапки сайта Bee-Box.ru плюс изображение/ния комплекта улья со страницы http://bee-box.ru/komplekty. Текст "Финские ульи Bee-Box от официального дилера. Недорогая доставка по России".Баннеры14 заявокЗакрыт11 лет назад
Дизайн в приложении.HTML-верстка33 заявкиЗакрыт11 лет назад
Магазин пчеловодческой тематики. Нужно, чтобы в логотипе фигурировал адрес сайта - Bee-Box.ru. Новый дизайн сайта прилагаю. Логотип должен лечь в овал под шапкой.Логотипы и Знаки52 заявкиЗакрыт11 лет назад