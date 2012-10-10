На данный момент нужно подредактировать верхнее меню не нарушая существующей графики. Наш очень разносторонний админ-верстальщик-програмер и просто хороший человек, который несколько лет помогал поддерживать наш магазинчик в рабочем состоянии, к сожалению, больше не может этого ...