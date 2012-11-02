Задача: перевести сайт с английского на русский язык.
Переводы39 заявок
Закрыт
10 лет назад
Задача: перевести сайт с английского на русский язык.
Написать 5 карточек товаров на сайт. Использовать текст, фото и видео из материалов производителя. Наш сайт на JOOMLA.
Нужно создать 5 баннеров на сайт. Товар: Профессиональная техника для здорового питания, очистители воздуха. Стиль: эко; минималистический.
Нужно наполнить сайт полностью качественным контентом. Ищу человека с опытом работы по темам: экология, здоровое питание, здоровый образ жизни, чистый воздух и вода.