Web-design, UX, UI дизайнер

Приветствую! Меня зовут Екатерина!

Я профессионально занимаюсь веб-дизайном с 2013 года.

Что я предлагаю:

Разработка прототипов для веб-сайтов и интерфейсов мобильных приложений;

Редизайн веб-сайтов, отрисовка логотипов иконок и других графических элементов для web;

Дизайн сайтов с ноля, landing page, интернет-магазинов, баннеры и слайдеры;

Системный подход к организации структуры папок и слоев в документе с понятными именами;

Адаптивный веб-дизайн (для PC и мобильных устройств);

Разработка интерфейсов для мобильных приложений;

Анимация микровзаимодействий для мобильных итерфейсов;

Создание сайтов «под ключ» (работаю в паре с проверенным web-разработчиком)

В каких программах работаю?

Adobe Photoshop (более 8 лет)

Adobe Illustrator (более 3х лет)

Adobe After Effects (более года)

Adobe Indesign (более 3х лет)

Adobe XD (более года)

Как со мной связаться?

E-mail: [email protected]

Telegram: По предворительному запросу.

Viber: По предворительному запросу.

Схема работы:

Обсуждение проекта > Определение стоимости и сроков исполнения > Предоплата 50% или безопасная сделка >

Разработка проекта > Согласование и доработка > Окончательное согласование > Завершение сделки и получение остатка оплаты > Отправка исходников