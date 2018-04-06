Приветствую! Меня зовут Екатерина!
Я профессионально занимаюсь веб-дизайном с 2013 года.
Что я предлагаю:
Разработка прототипов для веб-сайтов и интерфейсов мобильных приложений;
Редизайн веб-сайтов, отрисовка логотипов иконок и других графических элементов для web;
Дизайн сайтов с ноля, landing page, интернет-магазинов, баннеры и слайдеры;
Системный подход к организации структуры папок и слоев в документе с понятными именами;
Адаптивный веб-дизайн (для PC и мобильных устройств);
Разработка интерфейсов для мобильных приложений;
Анимация микровзаимодействий для мобильных итерфейсов;
Создание сайтов «под ключ» (работаю в паре с проверенным web-разработчиком)
В каких программах работаю?
Adobe Photoshop (более 8 лет)
Adobe Illustrator (более 3х лет)
Adobe After Effects (более года)
Adobe Indesign (более 3х лет)
Adobe XD (более года)
Как со мной связаться?
E-mail: [email protected]
Telegram: По предворительному запросу.
Viber: По предворительному запросу.
Схема работы:
Обсуждение проекта > Определение стоимости и сроков исполнения > Предоплата 50% или безопасная сделка >
Разработка проекта > Согласование и доработка > Окончательное согласование > Завершение сделки и получение остатка оплаты > Отправка исходников