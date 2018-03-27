AlexExc

Алекс AlexExc

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Посадка готовой верстки интернет-магазина на woocommerce

    Здравствуйте, есть готовая верстка интернет-магазина по индивидуальному дизайну. Нужен опытный специалист для посадки верстки на Woocommerce. Рассматриваются только специалисты и с наличием в портфолио интернет-магазинов на woocommerce. Не тратьте понапрасну свое и мое время. Очень ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка из psd макета

    $70

    есть PSD макет лендинга на 7 экранов, из функционала: адаптивное меню, 1 форма обратной связи(имя, телефон) слайдер(slick) и простая фотогалерея. Необходима адаптивная верстка. Макет предоставлю выбранному исполнителю. Рассматриваются только исполнители с портфолио. Присылайте примеры работ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

SergeyCorpus
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка из psd макета
И Вам спасибо, обращайтесь еще, всегда рад сотрудничеству.
Рекомендую как грамотного и ответственного специалиста. Работа выполнена качественно и в срок. Сергей постоянно на связи, что очень удобно. Спасибо буду обращаться еще.
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