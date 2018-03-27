$20
сайт под ключ "натяжные потолки"
Сайты «под ключ»19 заявок
Закрыт
7 лет назад
сайт под ключ "натяжные потолки"
Создание сайта под ключ по тематике натяжные потолки
Здравствуйте, есть готовая верстка интернет-магазина по индивидуальному дизайну. Нужен опытный специалист для посадки верстки на Woocommerce. Рассматриваются только специалисты и с наличием в портфолио интернет-магазинов на woocommerce. Не тратьте понапрасну свое и мое время. Очень ...
есть PSD макет лендинга на 7 экранов, из функционала: адаптивное меню, 1 форма обратной связи(имя, телефон) слайдер(slick) и простая фотогалерея. Необходима адаптивная верстка. Макет предоставлю выбранному исполнителю. Рассматриваются только исполнители с портфолио. Присылайте примеры работ ...