Электронные курсы обучения.
Разработка и создание электронных образовательных ресурсов для систем сетевого дистанционного обучения.
Модульные курсы дистанционного обучения любой структуры, с использованием аудио, видео и flash-анимации.
Электронные учебные материалы для смешанных и комплексных форм обучения (очно-заочные формы обучения).
Подготовка систем тестирования и аттестации прошедших обучение.
Сопровождение групп обучения, техподдержка.
Инструменты разработки: Articulate Storyline 2, iSpring, Adobe Captivate, MyTestX.
Полиграфическая верстка
Создание бумажных учебных материалов: учебники, учебные пособия, методички и т.д.
Подготовка к печати, сопровождение полиграфического заказа.
Инструменты разработки: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
Векторизация чертежей в Autodesk AutoCAD
Ручная качественная векторизация старых бумажных чертежей, схем, карт и т.д. Результат: файл в формате DWG, возможность любого последующего редактирования. Фактически - отрисовка чертежа заново с точным соблюдением всех указанных размеров и масштабов.
Инструменты разработки: Autodesk AutoCAD.
Портфолио: http://e-academic.ru/shkoporov_ab__portfolio_.pdf
Краткое резюме: http://e-academic.ru/info/ShAB_personal_Info.pdf
Портфолио
- Верстка электронных курсов дистанционного обучения624 просмотра