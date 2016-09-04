Разработка электронных курсов для дистанционного обучения. Электронные образовательные ресурсы.

Электронные курсы обучения.

Разработка и создание электронных образовательных ресурсов для систем сетевого дистанционного обучения.

Модульные курсы дистанционного обучения любой структуры, с использованием аудио, видео и flash-анимации.

Электронные учебные материалы для смешанных и комплексных форм обучения (очно-заочные формы обучения).

Подготовка систем тестирования и аттестации прошедших обучение.

Сопровождение групп обучения, техподдержка.

Инструменты разработки: Articulate Storyline 2, iSpring, Adobe Captivate, MyTestX.

Полиграфическая верстка

Создание бумажных учебных материалов: учебники, учебные пособия, методички и т.д.

Подготовка к печати, сопровождение полиграфического заказа.

Инструменты разработки: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

Векторизация чертежей в Autodesk AutoCAD

Ручная качественная векторизация старых бумажных чертежей, схем, карт и т.д. Результат: файл в формате DWG, возможность любого последующего редактирования. Фактически - отрисовка чертежа заново с точным соблюдением всех указанных размеров и масштабов.

Инструменты разработки: Autodesk AutoCAD.

Портфолио: http://e-academic.ru/shkoporov_ab__portfolio_.pdf

Краткое резюме: http://e-academic.ru/info/ShAB_personal_Info.pdf