AlexSpep

Александр AlexSpep

 
57 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка электронных курсов для дистанционного обучения. Электронные образовательные ресурсы.

Электронные курсы обучения.

Разработка и создание электронных образовательных ресурсов для систем сетевого дистанционного обучения.

Модульные курсы дистанционного обучения любой структуры, с использованием аудио, видео и flash-анимации.

Электронные учебные материалы для смешанных и комплексных форм обучения (очно-заочные формы обучения).

Подготовка систем тестирования и аттестации прошедших обучение.

Сопровождение групп обучения, техподдержка.

Инструменты разработки: Articulate Storyline 2, iSpring, Adobe Captivate, MyTestX.

Полиграфическая верстка

Создание бумажных учебных материалов: учебники, учебные пособия, методички и т.д.

Подготовка к печати, сопровождение полиграфического заказа.

Инструменты разработки: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

Векторизация чертежей в Autodesk AutoCAD

Ручная качественная векторизация старых бумажных чертежей, схем, карт и т.д. Результат: файл в формате DWG, возможность любого последующего  редактирования. Фактически - отрисовка чертежа заново с точным соблюдением всех указанных размеров и масштабов.

Инструменты разработки: Autodesk AutoCAD.

Портфолио: http://e-academic.ru/shkoporov_ab__portfolio_.pdf

Краткое резюме: http://e-academic.ru/info/ShAB_personal_Info.pdf

Портфолио

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$20/час
от $150от 3 дней
нет рейтинга
Картография
нет отзывов
$20/час
от $200от 4 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$20/час
от $150от 3 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга