Alexs_pav

Гость Alexs_pav

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка баннера

    Необходимо разработать баннер размером 100 х 100 для обменного пункта http://wm-e-gold.ru/. Формат баннера GIF.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка баннера

    Необходимо разработать баннер размером 468 х 60 для обменного пункта http://wm-e-gold.ru/. Формат баннера GIF. Пример можно посмотреть здесь http://wm-e-gold.ru/pr.htm.

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обменный пункт электронных валют

    ОПИСАНИЕ РАБОТ 1. УСЛОВИЕ ЗАКАЗЧИКА. • Обменный пункт поставляется с открытым исходным кодом. • Изготовитель не претендует на авторское право разработанной системы. 2. СОСТАВ РАБОТ. • изготовление (программирование); • разработка дизайна; • тестирование; • размещение на сервере; • подключение систем WebMoney и E-gold; 3. ЯЗЫК ОБМЕННОГО ПУНКТА. • русский; 4. ИНСТРУМЕНТЫ ОБМЕННОГО ПУНКТА. • WebMoney: WMR, WMZ, WMU, WME (во все ...

    PHPMySQLСоздание базы данных
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обменный пункт электронных валют

    ОПИСАНИЕ РАБОТ 1. УСЛОВИЕ ЗАКАЗЧИКА. Заявки на рассмотрение подаются с подробным описанием затрат на изготовление, размещение и продвижение сайта. Обменный пункт поставляется с открытым исходным кодом. Изготовитель не претендует на авторское право разработанной системы. 2. СОСТАВ РАБОТ. • изготовление (программирование); • разработка дизайна; • тестирование; • размещение на сервере; • подключение сервисов ...

    PHPMySQLСоздание базы данныхLinuxFreeBSD
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
errorrs
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$0
8 баллов
17 лет назад
Разработка баннера
Все быстро. Положительно.
Приятно работать. Быстро, качественно, красиво и главное не дорого. Советую. Работал с ним дважды, и оба раза очень плодотворно.
Ответный отзыв