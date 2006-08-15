Необходимо разработать баннер размером 100 х 100 для обменного пункта http://wm-e-gold.ru/. Формат баннера GIF.
- Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо разработать баннер размером 468 х 60 для обменного пункта http://wm-e-gold.ru/. Формат баннера GIF. Пример можно посмотреть здесь http://wm-e-gold.ru/pr.htm.Баннеры28 заявокЗакрыт17 лет назад
ОПИСАНИЕ РАБОТ 1. УСЛОВИЕ ЗАКАЗЧИКА. • Обменный пункт поставляется с открытым исходным кодом. • Изготовитель не претендует на авторское право разработанной системы. 2. СОСТАВ РАБОТ. • изготовление (программирование); • разработка дизайна; • тестирование; • размещение на сервере; • подключение систем WebMoney и E-gold; 3. ЯЗЫК ОБМЕННОГО ПУНКТА. • русский; 4. ИНСТРУМЕНТЫ ОБМЕННОГО ПУНКТА. • WebMoney: WMR, WMZ, WMU, WME (во все ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад
ОПИСАНИЕ РАБОТ 1. УСЛОВИЕ ЗАКАЗЧИКА. Заявки на рассмотрение подаются с подробным описанием затрат на изготовление, размещение и продвижение сайта. Обменный пункт поставляется с открытым исходным кодом. Изготовитель не претендует на авторское право разработанной системы. 2. СОСТАВ РАБОТ. • изготовление (программирование); • разработка дизайна; • тестирование; • размещение на сервере; • подключение сервисов ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт17 лет назад