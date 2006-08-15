ОПИСАНИЕ РАБОТ 1. УСЛОВИЕ ЗАКАЗЧИКА. Заявки на рассмотрение подаются с подробным описанием затрат на изготовление, размещение и продвижение сайта. Обменный пункт поставляется с открытым исходным кодом. Изготовитель не претендует на авторское право разработанной системы. 2. СОСТАВ РАБОТ. • изготовление (программирование); • разработка дизайна; • тестирование; • размещение на сервере; • подключение сервисов ...