AllohaProject

Заказчик, с которым на 100% буду рад поработать ещё. Евгений умеет давать грамотный фидбек и точно знает чего хочет. Если возникали недопонимания, то спокойно и доходчиво всё объяснял. Сам проект был очень интересен и я получил действительно хороший опыт. Спасибо за это! С оплатой не было никаких проблем. Рекомендую Евгения, как профессионала в своём деле.