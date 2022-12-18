AllohaProject

[b]Описание:[/b] сайт для привода трафика на продажу вставных грилей. Сайт сделан на Тильде. [b]Задача:[/b] 1. Адаптировать под разные устройства. Я уже импортировал дизайн с тильды. 2. Добавить симпатичную анимацию, ненавящивую. 3. Сделать кликабельными и рабочими все формы ...
- HTML-верстка7 заявокЗакрытгод назад
- $50
Цель сайта: посадочная страница для приема трафика с контекстной рекламы и таргета. Описание проекта: продажа гриль установок для печей Структура сайта: https://www.figma.com/file/4xKuMziHZVi2YcykU5e6Rr/Untitled?node-id=1%3A61&t=Ll36K5bUGnSYHIV3-1 Задача: 1. Дописать тексты для лендинга 2. Нарисовать дизайн лендинга Лендинг будет интегрироваться с тильдой. Если сможете перекинуть на тильду, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
- $2000
Шаблон (АСПРО) - [url=https://digital.aspro-demo.ru/services/]https://digital.aspro-demo.ru/services/[/url] ТЗ практически не отличается от шаблона. Необходимы незначительные правки. Шаблон мы купим. 1. Интегрирование шаблона 2. Удалить пару элементов. В шаблоне АСПРО очень многое убирается галочками в личном кабинете. 3. Наполнение контентом (мы это предоставим) 4. SEO оптимизация Сроки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад