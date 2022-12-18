AllohaProject

Евгений Назария AllohaProject

 
27 летМолдова/Тирасполь
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$62
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать дизайн сайта на Tilda

    [b]Описание:[/b] сайт для привода трафика на продажу вставных грилей. Сайт сделан на Тильде. [b]Задача:[/b] 1. Адаптировать под разные устройства. Я уже импортировал дизайн с тильды. 2. Добавить симпатичную анимацию, ненавящивую. 3. Сделать кликабельными и рабочими все формы ...

    Дизайн сайтаTilda
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн лендинга сайта для тильды

    $50

    Цель сайта: посадочная страница для приема трафика с контекстной рекламы и таргета.  Описание проекта: продажа гриль установок для печей  Структура сайта: https://www.figma.com/file/4xKuMziHZVi2YcykU5e6Rr/Untitled?node-id=1%3A61&amp;t=Ll36K5bUGnSYHIV3-1 Задача:  1. Дописать тексты для лендинга  2. Нарисовать дизайн лендинга  Лендинг будет интегрироваться с тильдой. Если сможете перекинуть на тильду, ...

    Дизайн лендингаTildaТексты для лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Необходим разработчик на Битрикс (не студия!)

    $2000

    Шаблон (АСПРО) - [url=https://digital.aspro-demo.ru/services/]https://digital.aspro-demo.ru/services/[/url] ТЗ практически не отличается от шаблона. Необходимы незначительные правки. Шаблон мы купим.  1. Интегрирование шаблона 2. Удалить пару элементов. В шаблоне АСПРО очень многое убирается галочками в личном кабинете. 3. Наполнение контентом (мы это предоставим) 4. SEO оптимизация Сроки ...

    БитриксSEO-оптимизация
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
ChumakAndrew
20 летУкраина
год в сервисе
Был
17 часов назад
$62
10 баллов
год назад
Дизайн лендинга сайта для тильды
Заказчик, с которым на 100% буду рад поработать ещё. Евгений умеет давать грамотный фидбек и точно знает чего хочет. Если возникали недопонимания, то спокойно и доходчиво всё объяснял. Сам проект был очень интересен и я получил действительно хороший опыт. Спасибо за это! С оплатой не было никаких проблем. Рекомендую Евгения, как профессионала в своём деле.
Отличный исполнитель! Андрей сделал все в срок, принимал правки и замечания. Если возникали трудности или предложения, то расписывал длинные пояснительные тексты. В общем, работой и взаимодействием остался доволен.
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