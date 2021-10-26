AminaDjee

Амина Гаджиева AminaDjee

 
22 годаРоссия/Махачкала
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Контент менеджер

Меня зовут Амина, мне 19 лет, работаю на фрилансе 3,5 года Ux-Ui дизайнером, так же работала 1 год Контент-менеджером, в работу входило, фотографирование товаров, либо поиск товаров в интернете без водяных знаков, заполнение описания в 1с, размещение публикаций в соц сетях, редактирование интернет сайте через Битрикс. В роли Ux-Ui дизайнера, создаю дизайны лендлинга, Интернет магазинов, баннеры, визитки, шапки, аутро, интро, владею программами Adobe Photoshop, Adobe premiere pro, 1c, Adobe illustrator, figma, Adobe after effects

Figma
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  • Нужно сделать интро и аутро для салона красоты

    $18

    сделать чёрный экран, с всплывающим или появляющимся логотипом, с нейтральным звуком, легким, незаметным, и просто лого лазер бести сделать отдельное аутро, для использования в конце видео , такой же логотип лазер бест, медленное появление ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    2 года назад