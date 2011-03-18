Anatoliy11

Сколько стоит разрабоать подобный сайт: www.narodpolitik.ru
- Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт14 лет назад
Организовать загрузку и выгрузку файлов в формате XML программа сколько по деньгам и по времени?Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно продвинуть группу вконтакте: /stopframe примерно 2000 человек чтоб было скока стоимость и срокиПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен дизайн сайта. Главная страница состоит из следующих составляющих: 1. «Шапка сайта» располагается вверху сайта и содержит в себе: • название игры (MONOPOLY Star) • логотип игры • ссылки на ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Структура сайта это 7 простых страниц и 1 сложная. Простые страницы состоят из HTML + флеш элементы (они уже куплены, рисовать не нужно). Сложная страница это открывающаяся в новом окне форма ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Сколько будет стоить точная копия tumblr.com?Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Изайн мне нравится вот этот www.eremont.ru/ Что мы хотим 1.мы хотим переделать свой сайт который уже существует www.77art.ru на более сложный красивый и чтоб выглядел погаломурнее например www.eremont.ru/ ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт14 лет назад
Сколько стоит раскрутка платежной системы по образу Яндекс Денег?Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Спрограмировать платежную систему по образу Яндекс Денег. пишите приблизительные сроки и цены.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать интерактивную инет игру для рекламы, есть сценарийРазработка игр11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна раскрутка сайта по туристической тематике- хочу узнать цену вопроса?Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно создать интерактивную инет игру есть сценарий мы рекламируем одежду какова стоимость на такие услуги?Разработка игр3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сколько будет стоить сайт типа podvezesh.ru ? и сколько по времени займет?Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
Меня интересует 3D и флэш проекты. Конкретно, можете ли вы сделать картинку на сайте гостиницы, где можно "погулять" по комнатам, увидеть пол, потолок, стены, попасть в разные помещения в 3D? А вообще ...3D-графика5 заявокЗакрыт14 лет назад
www.brend1.ru 1. Изменить изображение корзины, поменять название на русский язык. 2.добавить наверх онлайн-консультант, желательно чтобы автоматом отправлялось сообщение на скайп 3.по слайдом есть область sale туда желательно тоже добавить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно создать сайт тотализатор ( в плане ставок должна быть возможность отправлять деньги со всех имеющихся вариантов-карточки,смс,кошельки) кроме этого должно быть что то типо социалки! ну чтобы можно было создавать свою страницу с данными и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад