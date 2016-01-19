Andrei_Tolo

Андрей Andrei_Tolo

 
32 годаУкраина/Бердянск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание Web проектов PHP + JS

Веб-разработкой занимаюсь более двух лет и хорошо знаком с данными технологиями:

HTML5 + CSS3 (Адаптивная верстка) + XML 

PHP + MySql (PDO) 

JavaScript + Jquery + Ajax 

Также работаю с CMS WordPress и фреймворками Yii2, Bootstrap

- Понимаю архитектуру клиент-сервер;

- Имею опыт разработки и поддержки собственных веб-проектов с использованием вышеуказанных технологий;

- Умею работать по ТЗ;

- Разбираюсь в документации технологий;

- Быстро учусь новому, легко анализирую информацию.

- В приоритете создание сайтов на фреймворке yii2

Некоторые из моих работ: 

1) Тренажер для освоения нот на грифе гитары (pet-проект):

http://metal-news24.ru/note_test

Реализован с помощью JavaScript + JQuery

2) Сайт http://metal-news24.ru/ реализован с уклоном 

на небольшую соц.сеть.

3) Скромный сайт для ассоциации фермерских хозяйств АГРО:

http://afh-agro.in.ua

Также было создано еще много сайтов-визиток, которые 

выполнили свою роль и прекратили существование.

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLBootstrapjQueryAjaxYii
Отзывы заказчиков
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Небольшая корректировка отступов в сайте
Очень довольны сотрудничеством по проделанной работе. Работа выполнена четко, профессионально и в срок. Всегда на связи, оперативно реагировал на замечания по работе. Приятное, вежливое общение. Понимание сути дела, добросовестное отношение. Получили желаемый результат. Безусловно рекомендую, и сами будем сотрудничать дальше!
Хороший заказчик! Рекомендую!
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