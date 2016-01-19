Andrei_Tolo

Веб-разработкой занимаюсь более двух лет и хорошо знаком с данными технологиями:
HTML5 + CSS3 (Адаптивная верстка) + XML
PHP + MySql (PDO)
JavaScript + Jquery + Ajax
Также работаю с CMS WordPress и фреймворками Yii2, Bootstrap
- Понимаю архитектуру клиент-сервер;
- Имею опыт разработки и поддержки собственных веб-проектов с использованием вышеуказанных технологий;
- Умею работать по ТЗ;
- Разбираюсь в документации технологий;
- Быстро учусь новому, легко анализирую информацию.
- В приоритете создание сайтов на фреймворке yii2
Некоторые из моих работ:
1) Тренажер для освоения нот на грифе гитары (pet-проект):
http://metal-news24.ru/note_test
Реализован с помощью JavaScript + JQuery
2) Сайт http://metal-news24.ru/ реализован с уклоном
на небольшую соц.сеть.
3) Скромный сайт для ассоциации фермерских хозяйств АГРО:
Также было создано еще много сайтов-визиток, которые
выполнили свою роль и прекратили существование.