Andrei_Tolo

Создание Web проектов PHP + JS

Веб-разработкой занимаюсь более двух лет и хорошо знаком с данными технологиями:

HTML5 + CSS3 (Адаптивная верстка) + XML

PHP + MySql (PDO)

JavaScript + Jquery + Ajax

Также работаю с CMS WordPress и фреймворками Yii2, Bootstrap

- Понимаю архитектуру клиент-сервер;

- Имею опыт разработки и поддержки собственных веб-проектов с использованием вышеуказанных технологий;

- Умею работать по ТЗ;

- Разбираюсь в документации технологий;

- Быстро учусь новому, легко анализирую информацию.

- В приоритете создание сайтов на фреймворке yii2

Некоторые из моих работ:

1) Тренажер для освоения нот на грифе гитары (pet-проект):

http://metal-news24.ru/note_test

Реализован с помощью JavaScript + JQuery

2) Сайт http://metal-news24.ru/ реализован с уклоном

на небольшую соц.сеть.

3) Скромный сайт для ассоциации фермерских хозяйств АГРО:

http://afh-agro.in.ua

Также было создано еще много сайтов-визиток, которые

выполнили свою роль и прекратили существование.