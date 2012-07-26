Нужно собрать виртуальный тур. Пишите цена за штуку (1 помещение) Объем работ порядка 5-10 помещений.
- Анимация3 заявкиЗакрыт12 лет назад
http://mastergroom.ru нужно обновить до актуальной версии 308 shop-script. Переделать шаблон и сохранить все фишки в оформлении заказа и др. План работ: 1. Работа на вашем хостинге. 2. Тестирование 3. оплата ...Закрыт12 лет назад
http://keyholder.ru/kozhanyij-chexol-dlya-klyucha-skoda.html Не отображает ссылку с галереей fancybox в табсах. Нужно решить проблему по сабжу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
http://issuu.com/pets-home/docs/student?mode=window Нужна флешка с такими функциями с загрузкой pdf файлов т.е. загружаешь pdf-ку и оно автоматом разбивает по страницам. Предлагайте способы реализации, а также цена, сроки?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
http://tvoy-compressor.ru/catalog/air/filtration/filtryi-sata/sata-444.html Нужно доделать форму "заказать звонок" чтобы работала как и "задать вопрос" т.е. проверка правильности введенных данных и отсылка данных на мейл Используется javascript, ajax, php. Платформа modX Revo Аккуратность ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Сайт carformer-b2b.ru нужно перенести с modX Revo на modX Evo. Основные особенности: всплывающая корзина с оформлением заказа, автоматически формирующийся прайс-лист (xls), нестандартный поиск товаров, редактирование кол-ва и наименования технических х-к каждого товара в админке. Полное ...Закрыт13 лет назад
Нужен план такого типа http://freelance.ru/users/Borovskikh/?work=459430 Сколько денег? Сроки?3D-графика20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно реализовать корзину как на http://www.carformer-b2b.ru/catalog/shtatnyie-golovnyie-ustrojstva/ для сайта на modX Evo + shopkeeperВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется реализация функций сайта. Движок modx. Главная и форма заказа http://dahan-extender.ru/zakazЗакрыт13 лет назад
Оплата 650 wmr. Интересует кроссбраузерная, валидная верстка по готовым psd. Также нужно нарезать графику для слайдера (кнопки, тени и т.д.) В приложении макеты.HTML-верстка16 заявокЗакрыт13 лет назад
В стиле http://demo.joomlaplates.net/jp_cashcraze/ + подобрать картинки для слайдера. Материалы: логотип, текста, схематичный макет с нужными элементами . Оплата 3000 ЯД Довольно срочно.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен такой же функционал как на http://mysitecost.ru (кроме Битвы и Продажи) Алгоритм вычисления стоимости предоставляется, а также четкое ТЗ. Рассматриваются только профессионалы. Указывайте стоимость и платформу на которой будете делать.Закрыт13 лет назад
Нужно заполнить и отформатировать текстами сайт http://cz.vdonetske.net Объем - полное меню. Движок wordpress Что будет по цене?Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Нужен аналог www.e96.ru Верстка и дизайн будут предоставлены Оставлять заявки только тем кто хорошо знаком с этим движком. Срок - 2 недели.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $150
Нужно создать галереи http://renaissancefurs.com и настроить динамику. Верстка и основные страницы готовы. Тз в приложении.Закрыт13 лет назад
Указывайте какую сms вы знаете. На следующей неделе начинаем работать, пока идет дизайн и верстка.Закрыт13 лет назад
- $30
Несложная верстка. Несколько страниц отличающихся незначительно. Срочно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Разыскивается профи знакомый с webasyst shop-script. Требуется доработать админку магазина bempi.ru ТЗ в файле.Закрыт14 лет назад
Готовятся к реализации несколько flash проектов таких как: виртуальные туры (пример http://arachna.com.ua/main/art/virtualnyie-turyi,-veb-turyi.html ) , конструкторы одежды и др. Отвечать только профессионалам, которым под силу такие объекты. Для начала указывайте цену сборки веб-тура ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется копирайт. Тематика - строительная, объем 20 000, срок - 3 дня.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад