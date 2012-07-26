Arachna

Сергей Боровских Arachna

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
"Арахна" - дизайн-студия

Команда дизайнеров и 3D моделлеров к вашим услугам.

Отзывы фрилансеров

jonyFq
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Устранить конфликт fancybox и tabs
Всё отлично, четко поставленная задача, внятные ответы на поставленные вопросы, оплата сразу. Спасибо. Рад сотрудничеству!
Все четко: получил задачу - сделал, не смотря на технические проблемы на хостинге.
Ответный отзыв
KidGirl
Елена 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Заполнить готовыми текстами сайт
WordPress
Спасибо за сотрудничество! Оперативные коммуникации, своевременная оплата. Отличный работодатель, рекомендую.
Сделано все в оговоренных рамках по проекту.
Ответный отзыв
privid
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Приватный для Синельников Егор
Быстрая проверка, быстрая оплата, спасибо!
Егор показал себя пунктуальным и ответственным исполнителем, все тексты были выполнены на высоком уровне и сданы в срок.
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