Нужен такой же функционал как на http://mysitecost.ru (кроме Битвы и Продажи) Алгоритм вычисления стоимости предоставляется, а также четкое ТЗ. Рассматриваются только профессионалы. Указывайте стоимость и платформу на которой будете делать.