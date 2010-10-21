C#, Desktop, WinForms, UI, Controls.

Разработка прикладного и системного ПО на .Net+. Более чем 5-летний опыт программирования, создания компактных и высокопроизводительных приложений, пользовательских интерфейсов и отдельных компонентов, базы данных. Использование клиент-серверных технологий и защиты информации. Разработка приложение под Windows Mobile и многое другогое. Отличное понимание тем связанных с Forex .