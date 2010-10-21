C#, Desktop, WinForms, UI, Controls.
Разработка прикладного и системного ПО на .Net+. Более чем 5-летний опыт программирования, создания компактных и высокопроизводительных приложений, пользовательских интерфейсов и отдельных компонентов, базы данных. Использование клиент-серверных технологий и защиты информации. Разработка приложение под Windows Mobile и многое другогое. Отличное понимание тем связанных с Forex .
Разработка игр
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Управление проектами
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Системное программирование
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Мобильные приложения
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Базы данных
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Прикладное ПО
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Веб-программирование
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