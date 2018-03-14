BogdanProfun

В связи с расширением штата и крупными проектами мы ищем человека а лучше команду Android Developer. Если вы готовы участвовать в крупных, разноплановых и интересных проектах, если вы готовы развиваться и делиться своим опытом, ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! В связи с расширением штата и крупными проектами к нам в команду требуется ответственный и творческий Front-end-разработчик. Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, удаленная работа Нас ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! В связи с расширением штата и крупными проектами мы ищем человека который пишет на php, фреймворке или Laravel. Если вы готовы участвовать в крупных, разноплановых и интересных проектах, если вы ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! В связи с расширением штата и крупными проектами мы ищем человека который пишет на php, фреймворке или Laravel. Если вы готовы участвовать в крупных, разноплановых и интересных проектах, если вы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад