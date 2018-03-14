BogdanProfun

Богдан Профун BogdanProfun

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Android Developer

    В связи с расширением штата и крупными проектами мы ищем человека а лучше команду Android Developer. Если вы готовы участвовать в крупных, разноплановых и интересных проектах, если вы готовы развиваться и делиться своим опытом, ...

    AndroidGitJavaKotlin
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен frontend разработчик

    Здравствуйте! В связи с расширением штата и крупными проектами к нам в команду требуется ответственный и творческий Front-end-разработчик. Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, удаленная работа Нас ...

    BootstrapCSSGitHTMLJavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PhP программист

    Здравствуйте! В связи с расширением штата и крупными проектами мы ищем человека который пишет на php, фреймворке или Laravel. Если вы готовы участвовать в крупных, разноплановых и интересных проектах, если вы ...

    AndroidCSSGitHTMLJavaScript
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PhP программист

    Здравствуйте! В связи с расширением штата и крупными проектами мы ищем человека который пишет на php, фреймворке или Laravel. Если вы готовы участвовать в крупных, разноплановых и интересных проектах, если вы ...

    AndroidCSSGitHTMLJavaScript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад