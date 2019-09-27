1. Для всех соцсетей создать контент на день (вк,фб,инст) Информационный постРазвлекательный пост ( на охваты, активность )Подогревающий пост к тренеру (минимальная информация: https://academypoker.ru/pavel-mad.html)Продающий пост на посадку: https://academypoker.ru/friroll-1000Пост должен быть 1, но иметь три ...