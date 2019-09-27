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- Переводы30 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать монтаж 4 роликов (внизу, как пример) 1. топ - https://www.youtube.com/watch?v=NbxraOjDdbU 2. новости - https://www.youtube.com/watch?v=ZQ6pNFP494Q&t=22s 3. вод - https://www.youtube.com/watch?v=KuRCewIQnB4 4. перевод - https://www.youtube.com/watch?v=yPs-wAwV9Jk&t=19sВидеомонтаж27 заявокЗакрыт6 лет назад
1.Сделать баннеры для сайта -слайдер -боковой -мобильный -попап 2.Оформить методичку тренеров. Вся информация: https://docs.google.com/document/d/1VscJtEif3tnbVDUpn6p4o9DlLBatlBMQvyruWFBovwo/editБаннеры10 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Для всех соцсетей создать контент на день (вк,фб,инст) Информационный постРазвлекательный пост ( на охваты, активность )Подогревающий пост к тренеру (минимальная информация: https://academypoker.ru/pavel-mad.html)Продающий пост на посадку: https://academypoker.ru/friroll-1000Пост должен быть 1, но иметь три ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Написать письмо для емэйл-рассылки 2. Составить текст для синглтона, опираясь на полную посадочную. 3. Написать тексты для баннеров, ведущих на посадочную по вебинарамКопирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задание: Настроить 2 рекламные кампании в googleНастроить рекламную кампанию в Яндексе по запросам покерный турнир, freeroll (собрать ключи и раздробить на группы) на посадкПолученные результаты оформить в гугл таблицу.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт6 лет назад
Задание: 1. Настроить 3 рекламных объявления Вконтакте (разных видов) на посадку 2. Прописать utm-метки, чтобы в дальнейшем отследить результаты 3. Подобрать аудиторию Вконтакте, по которой будет настроен таргет ,сегментировать её по возрасту или гео, ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт6 лет назад