Качественно, оперативно, как для себя!

Здравствуйте, меня зовут Сергей! Я мотивированный UI/UX дизайнер с безупречным вниманием к деталям. Преуспел в том, чтобы успешно выполнять проекты и соответствовать высоким стандартам, а также стремлюсь постоянно превзойти ожидания клиента. Я ищу работу, которая позволяет мне расти и совершенствовать свои навыки.

Владею навыками Web/Mobile Design, UI/UX, Research, Wireframing, Prototyping, Mockuping, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Muse, Adobe XD, AutoCAD, Компас-3D, Marvel, InVision, Figma, ProtoPie, Affinity Designer, Axure RP, Balsamiq, имею более чем 5-летний опыт работы с HTML, CSS и различными CMS.Имею следующие сертификаты:

• Adobe Illustrator Training Course (Profile School);

• Adobe Photoshop Training Course (Profile School);

• Adobe InDesign Training Course (Profile School);

• Web-design Intensive Course (W.D.I Design School);

• History of Art in Creative practice Course (Profile School);

• Modern & Contemporary Art. Conceptions and Practice (Profile School);

• Responsive Web Design (Free Code Camp).

Портфолио: https://www.behance.net/sergey_dodonov