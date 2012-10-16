Decoder_A

Андрей Decoder_A

 
29 летРоссия/Челябинск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
StasKonev000
Стас Конев 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Перенос сайта на другой хостинг.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Тестирование сайтов
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
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