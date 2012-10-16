Перенос сайта на другой хостинг.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен5 заявок220 просмотров

Есть форум на движке Vbulletin, надо его перенести от 2domains хостинга на другой. Оплата по факту переноса. Способы оплаты : вебмани, яндекс, карта Сбера, киви. По желанию протекция вебмани. Срочно,200 руб цена вопроса, срок исполнения 1 день. icq 601577928

13 лет назад
StasKonev000
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Decoder_A
Андрей 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Decoder_A
Андрей 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад