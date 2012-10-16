Перенос сайта на другой хостинг.

Есть форум на движке Vbulletin, надо его перенести от 2domains хостинга на другой. Оплата по факту переноса. Способы оплаты : вебмани, яндекс, карта Сбера, киви. По желанию протекция вебмани. Срочно,200 руб цена вопроса, срок исполнения 1 день. icq 601577928