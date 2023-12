Denis_Kravchenko

Full name: Kravchenko Denys Serhiyovych

Phone number: +380956805263

Mail: [email protected]

Current location: Pavlograd city, Dnipropetrovsk region.

Educational institution: Kharkiv National University of Radio Electronics (KHNURE).

Curriculum: Computer Science.

Specialty: Information technologies and management.

Course: 3.

Work experience: I have no experience working on group and large-scale projects. I have experience with educational projects, such as creating an application for a used car store with its own database (the owner created the database and the application) or creating a mini-project for crypto currencies using API, WPF and MVVM affiliate programming technologies. I have a little experience with Git/GitHub, I also have experience with Microsoft products: Word, PowerPoint, Excel, Microsoft SQL Server Management Studio 18.

Personal traits: Industriousness, self-discipline, tidiness, purposefulness, perseverance, sociability.

About myself: I have a friendly character and can quickly blend into the company. I have no bad habits and follow a sports lifestyle. He became interested in the field about 3-4 years ago, during this time he acquired basic skills in the direction of C# developer, it was also possible to try programming in such languages ??as C/C++, Java, Assembler, HTML/CSS. Mastered working with relational databases (SQL) and non-relational databases (NoSQL). For the need, quickly master new technologies.

Projects I developed:

1. Application for a used car dealership with its own database.

GitHub link: https://github.com/DenisKrav/UsedCarStore

2. Cryptocurrency application that appears via API technology with the site and takes information about cryptocurrency. The application itself displays general information about all currencies, and also has the ability to search for a currency and display detailed information about the selected coin. The code was implemented by the parent MVVM.

GitHub link: https://github.com/DenisKrav/CryptoAppForDCTV2

3. An application that demonstrates working with streams.

GitHub link: https://github.com/DenisKrav/Lab-5.1-thredings-

ПІБ: Кравченко Денис Сергійович

Номер телефону: +380956805263

Пошта: [email protected]

Поточне місце знаходження: Місто Павлоград, Дніпропетровської області.

Навчальний заклад: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Навчальна програма: Комп’ютерні науки.

Спеціальність: Інформаційні технології та менеджмент.

Курс: 3.

Досвід роботи: Досвіду робити над груповими та масштабними проектами не маю. Маю досвід з навчальними проектами, наприклад створення застосунку для магазину вживаних авто з власною базою даних (власноруч створювалася база даних та застосунок) або створення міні проекту для крипто валют із застосуванням технологій API, WPF та партерну програмування MVVM. Маю невеликий досвід роботи з Git/GitHub, також є досвід роботи з продуктами Microsoft: Word, PowerPoint, Excel, Microsoft SQL Server Management Studio 18.

Особисті риси: Працелюбство, самодисципліна, охайність, цілеспрямованість, наполегливість, комунікабельність.

Про себе: Маю доброзичливий характер та можу швидко влитися в компанію. Не маю шкідливих звичок та притримуюсь спортивного способу життя. Сферою it почав цікавитися приблизно 3-4 роки тому, за цей час отримав базові навички у напрямку C# розробника, також мав можливість спробувати програмувати на таких мовах як C/C++, Java, Assembler, HTML/CSS. Опанував роботу з реляційними базами даних (SQL) та нереляційними базами даних (NoSQL). За потреби швидко опановую нові технології.

Проекти, які я розроблював:

1. Застосунок для автосалону вживаних авто з власною базою даних.

Посилання на GitHub: https://github.com/DenisKrav/UsedCarStore

2. Застосунок для криптовалют, який з’єднується по технології API з сайтом, та бере інформацію про криптовалюти. Сам застосунок виводить загальну інформацію про всі валюти, а також має можливість пошуку валюти та виводу детальної інформації про вибрану монету. Код було реалізовано за патерном MVVM.

Посилання на GitHub: https://github.com/DenisKrav/CryptoAppForDCTV2

3. Застосунок, який демонструє роботу з потоками.

Посилання на GitHub: https://github.com/DenisKrav/Lab-5.1-thredings-