Здравствуйте !
Предлагаю услуги по созданию сайтов под ключ, сайтов визиток, новостных сайтов, сайтов для фирм, интернет магазинов и прочих сайтов ! Быстро, качественно, недорого. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Предоставляю бесплатные консультации, а также сопровождение сайтов при необходимости.
Умения : HTML, CSS, JS, PHP, jQuery, Ajax, также есть большой опыт работы с различными CMS такими как Joomla, Wordpress, OpenCart, Magenta.
- Сайт-визитка : от 500 гривен;
- Корпоративный сайт : от 1000 гривен;
- Интернет каталог : от 1500 гривен;
- Интернет магазин : от 2000 гривен;
- Сайты любой сложности "под ключ".
- Техническое сопровождение.
- Помощь в доработке сайтов.
- Обучение персонала.
- Консультирование.
Обращайтесь :
Email: [email protected]
Skype: Denitdnk