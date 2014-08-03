Здравствуйте !

Предлагаю услуги по созданию сайтов под ключ, сайтов визиток, новостных сайтов, сайтов для фирм, интернет магазинов и прочих сайтов ! Быстро, качественно, недорого. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Предоставляю бесплатные консультации, а также сопровождение сайтов при необходимости.

Умения : HTML, CSS, JS, PHP, jQuery, Ajax, также есть большой опыт работы с различными CMS такими как Joomla, Wordpress, OpenCart, Magenta.

- Сайт-визитка : от 500 гривен;

- Корпоративный сайт : от 1000 гривен;

- Интернет каталог : от 1500 гривен;

- Интернет магазин : от 2000 гривен;

- Сайты любой сложности "под ключ".

- Техническое сопровождение.

- Помощь в доработке сайтов.

- Обучение персонала.

- Консультирование.

Обращайтесь :

Email: [email protected]

Skype: Denitdnk