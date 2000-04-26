Dmitri_Chirkin

Молодой Java developer с базовыми знаниями

Краткая Информация

Дата рождения: 26.04.2000г.

График работы:Частичная занятость/Полная занятость

Образование

Учащийся 3 курсаХарьковского радиотехнического техникума на специальности разработка

программного обеспечения. Так же на данный момент посещаю курсы в Source IT – Java basic lvl.

Личные навыки

Базовый уровень знаний языков программирования C++, Pascal, Basic, HTML5, CSS.

Начальный уровень знаний SQL, Java.

Знание языков: Русский,Украинский, Английский Elementary

Продвинутый пользователь ПК, Internet и компьютерных программ Microsoft Word, Excel, Access.Имеются навывки работы с Adobe Photoshop Имел дело с Visual Studio 2015, Pascal ABC, Geany, Dev-C++, MySQL, Lazarus, Eclipse, Git Bash.