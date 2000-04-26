Dmitri_Chirkin

Молодой Java developer с базовыми знаниями
Краткая Информация
Дата рождения: 26.04.2000г.
График работы:Частичная занятость/Полная занятость
Образование
Учащийся 3 курсаХарьковского радиотехнического техникума на специальности разработка
программного обеспечения. Так же на данный момент посещаю курсы в Source IT – Java basic lvl.
Личные навыки
Базовый уровень знаний языков программирования C++, Pascal, Basic, HTML5, CSS.
Начальный уровень знаний SQL, Java.
Знание языков: Русский,Украинский, Английский Elementary
Продвинутый пользователь ПК, Internet и компьютерных программ Microsoft Word, Excel, Access.Имеются навывки работы с Adobe Photoshop Имел дело с Visual Studio 2015, Pascal ABC, Geany, Dev-C++, MySQL, Lazarus, Eclipse, Git Bash.