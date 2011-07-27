Цель:
Контент-менеджер сайта, переводчик, рерайтинг статей и написание собственных.
Ключевая информация
- Опыт работы контент-менеджером сайтов более 2 лет (на движке Joomla);
- Опыт работы журналистом-редактором и переводчиком контента сайта на английский язык 1,5 года;
- В качестве фрилансера более 1 года занимаюсь англо-русскими переводами в различных направлениях, включая туризм, компьютерные игры, художественные и публицистические тексты, а также тех. документация;
- Работаю в SDL Trados Studio 2009 и Google Translator Toolkit;
- Ответственный и исполнительный работник;
- Филологическое образование, творческий подход к работе;
- Высокая скорость набора текста (русский, украинский, английский).
Опыт работы
Контент-менеджер, переводчик
октябрь 2009 - настоящее время (1 год 6 мес)
Еврейская община Кривого Рога "Хабад Любавич" (http://www.krjew.com)
от 20 до 100 сотрудников; Негосударственные организации / NGO
Обязанности:
Администрирование сайта, наполнение контентом, создание баннеров;
Поддержка англоязычной версии сайта (русско-английские переводы);
Журналист-редактор;
Индивидуальный график работы.
Администратор сайта
март 2009 - сентябрь 2009 (7 мес)
UAFON - интернет-магазин мобильных телефонов и аксессуаров (http://www.uafon.com)
до 20 сотрудников; IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования
Обязанности:
Администрирование сайта, наполнение контентом, полная занятость.
Внештатный журналист журнала "С тобой!" (издательство "Караван Медиа")
июль 2008 - май 2009
Обязанности:
Написание статей в разделах "Здоровье", "Красота". Беседы с психологами, а также людьми различных профессий для рубрики "Эксперты о личном".
Образование
Криворожский государственный педагогический университет (Кривой Рог)
Год окончания 2010
Преподаватель английского, немецкого языков и зарубежной литературы, факультет иностранных языков, специалист
Владение языками
Английский — продвинутый
Немецкий — средний
Испанский — ниже среднего
Русский — родной
Украинский — родной
Дополнительная информация
Компьютерные навыки
Опытный пользователь ПК:
- Microsoft Office (Word, PowerPoint, Outlook), пакет программ Adobe;
- Adobe Photoshop (уверенный пользователь);
- Adobe Illustrator (в процессе обучения);
- Опытный пользователь Интернета, быстрая и эффективная работа в любом веб-браузере;
- Навыки администратора сайтов на движке Joomla.
Личные качества
Ответственность, исполнительность, целеустремленность, порядочность, энергичность, коммуникабельность, умение находить быстрый контакт с людьми, быстрая обучаемость, нацеленность на результат.
Грамотная речь и творческий подход к работе, нестандартное мышление.
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