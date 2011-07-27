Контент-менеджер, переводчик, журналист, рерайтер

Цель:

Контент-менеджер сайта, переводчик, рерайтинг статей и написание собственных.

Ключевая информация

- Опыт работы контент-менеджером сайтов более 2 лет (на движке Joomla);

- Опыт работы журналистом-редактором и переводчиком контента сайта на английский язык 1,5 года;

- В качестве фрилансера более 1 года занимаюсь англо-русскими переводами в различных направлениях, включая туризм, компьютерные игры, художественные и публицистические тексты, а также тех. документация;

- Работаю в SDL Trados Studio 2009 и Google Translator Toolkit;

- Ответственный и исполнительный работник;

- Филологическое образование, творческий подход к работе;

- Высокая скорость набора текста (русский, украинский, английский).

Опыт работы

Контент-менеджер, переводчик

октябрь 2009 - настоящее время (1 год 6 мес)

Еврейская община Кривого Рога "Хабад Любавич" (http://www.krjew.com)

от 20 до 100 сотрудников; Негосударственные организации / NGO

Обязанности:

Администрирование сайта, наполнение контентом, создание баннеров;

Поддержка англоязычной версии сайта (русско-английские переводы);

Журналист-редактор;

Индивидуальный график работы.

Администратор сайта

март 2009 - сентябрь 2009 (7 мес)

UAFON - интернет-магазин мобильных телефонов и аксессуаров (http://www.uafon.com)

до 20 сотрудников; IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования

Обязанности:

Администрирование сайта, наполнение контентом, полная занятость.

Внештатный журналист журнала "С тобой!" (издательство "Караван Медиа")

июль 2008 - май 2009

Обязанности:

Написание статей в разделах "Здоровье", "Красота". Беседы с психологами, а также людьми различных профессий для рубрики "Эксперты о личном".

Образование

Криворожский государственный педагогический университет (Кривой Рог)

Год окончания 2010

Преподаватель английского, немецкого языков и зарубежной литературы, факультет иностранных языков, специалист

Владение языками

Английский — продвинутый

Немецкий — средний

Испанский — ниже среднего

Русский — родной

Украинский — родной

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

Опытный пользователь ПК:

- Microsoft Office (Word, PowerPoint, Outlook), пакет программ Adobe;

- Adobe Photoshop (уверенный пользователь);

- Adobe Illustrator (в процессе обучения);

- Опытный пользователь Интернета, быстрая и эффективная работа в любом веб-браузере;

- Навыки администратора сайтов на движке Joomla.

Личные качества

Ответственность, исполнительность, целеустремленность, порядочность, энергичность, коммуникабельность, умение находить быстрый контакт с людьми, быстрая обучаемость, нацеленность на результат.

Грамотная речь и творческий подход к работе, нестандартное мышление.