Вакансия контент-менеджер Joomla (WP)

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок451 просмотр
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Требуется под проект, тематика здоровый образ жизни, контент-менеджер.

Кому интересна тематика сама по себе, будет отдано предпочтение.

На первом этапе необходимо "перенести" из worda под joomla порядка 50 листов (очистить и заново отформатировать либо Ваш вариант переноса), кое где добавить картинки в бэкграйнд.

Перенести c другого сайта, имеющуюся инфу.

Тестовое задание, перенести с ворда - 3 страницы в html c "разметкой" и добавить картинки (отдельно в папке).

Прислать на почту рудзук777@пьфшдюсщь (написано в латинице русскими буквами или пунтосвитчером).

Если не понятно куда слать, пишите в приват.

После этого будет оценено и предложена работа над проектом, а возможно и на постоянной основе.

Спасибо. Жду Ваших предложений.

Joomla
13 лет назад
mkvin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Elvira12
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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