Вакансия контент-менеджер Joomla (WP)

Требуется обязательный, пунктуальный и опытный человек для работы с WP.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется под проект, тематика здоровый образ жизни, контент-менеджер.
Кому интересна тематика сама по себе, будет отдано предпочтение.
На первом этапе необходимо "перенести" из worda под joomla порядка 50 листов (очистить и заново отформатировать либо Ваш вариант переноса), кое где добавить картинки в бэкграйнд.
Перенести c другого сайта, имеющуюся инфу.
Тестовое задание, перенести с ворда - 3 страницы в html c "разметкой" и добавить картинки (отдельно в папке).
Прислать на почту рудзук777@пьфшдюсщь (написано в латинице русскими буквами или пунтосвитчером).
Если не понятно куда слать, пишите в приват.
После этого будет оценено и предложена работа над проектом, а возможно и на постоянной основе.
Спасибо. Жду Ваших предложений.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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