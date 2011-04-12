Вакансия контент-менеджер Joomla (WP)

Требуется под проект, тематика здоровый образ жизни, контент-менеджер.

Кому интересна тематика сама по себе, будет отдано предпочтение.

На первом этапе необходимо "перенести" из worda под joomla порядка 50 листов (очистить и заново отформатировать либо Ваш вариант переноса), кое где добавить картинки в бэкграйнд.

Перенести c другого сайта, имеющуюся инфу.

Тестовое задание, перенести с ворда - 3 страницы в html c "разметкой" и добавить картинки (отдельно в папке).

Прислать на почту рудзук777@пьфшдюсщь (написано в латинице русскими буквами или пунтосвитчером).

Если не понятно куда слать, пишите в приват.

После этого будет оценено и предложена работа над проектом, а возможно и на постоянной основе.

Спасибо. Жду Ваших предложений.