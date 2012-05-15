Настройка и поддержка серверов на базе FreeBSD, Windows, Linux

Настройка и поддержка серверов на базе FreeBSD (DNS, FTP, NAT, Squid, IPFW, Apache, MySql, NTP, VPN, Samba, и т.д), Linux, Windows.

Опыт работы 6 лет на должности главного системного администратора. Так же поддержка клиентов в HelpDesk. Есть знание в программировании Delphi, HTML CSS, Java Script.

Создание сайтов средней сложности, сайтов - визиток, в сроки максимум 2-3 дня....Примеры при контакте...

Так же есть глубокие знания в компьютерном "железе" и софте. Постоянно слежу за новинками компьютерного мира...

Личные качества: Быстрая обучаемость, неконфликтность, ответсвенность, серьезный подход к работе, если взялся за что-то, пока не доделаю - не отступлюсь...