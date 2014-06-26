Gaisina_Elza

Эльза Гайсина Gaisina_Elza

 
36 летРоссия/Уфа
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
начинающий копирайтер

Грамотно поставлю текст

Продвину ваш товар по соц. сетям

Подам идеи и дизайн сайта

Создам логотип

Выполню небольшие работы в кротчайший срок

Дизайн сайта
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
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от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
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от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $34
от 10 дней
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Стихи, Песни и Проза
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от $50
от 1 дня
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