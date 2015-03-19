Godsalver

Сергей Godsalver

 
39 летУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

УСЛУГИ:

    - Наполнение сайта контентом (любая cms)

    - Создание иконок

    - Создание логотипов

    - Обработка фотографий

    - Дизайн сайтов

    - Создание сайтов «под ключ»

    - Системное администрирование

ОПЛАТУ ПРИНИМАЮ:

ПриватБанк Webmoney Qiwi

Личные качества:

    - Ответственность

    - Пунктуальность

    - Инициативность

    - Творческий подход

    - Желание обучаться и развиваться

Опыт работы:

    - Создания сайтов на Joomla, WordPress, HTML

    - Администрирования сайтов

    - Наполнение сайта и его развитие

    - Покупка и обслуживание сервера, доменного имени

Навыки:

    - Украинский, русский - свободно

    - Уверенное пользование ПК

    - Знание принципов работы CMS

    - Знание основ web-программирования HTML,CSS

    - Знание Основы SEO

    - Знание графических редакторов Adobe Photoshop

    - Веб дизайн (логотипы, иконки)

    - Знание SMM (facebook, в контакте, youtub,одноклассники)

    - Изготовление и размещение рекламы в интернете

WordPressДизайн сайтаHTMLCSSJoomlaPhotoshopСайт на Joomla
Сайты «под ключ»
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от $100
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