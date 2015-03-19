УСЛУГИ:
- - Наполнение сайта контентом (любая cms)
- Создание иконок
- Создание логотипов
- Обработка фотографий
- Дизайн сайтов
- Создание сайтов «под ключ»
- Системное администрирование
ПриватБанк Webmoney Qiwi
Личные качества:
- - Ответственность
- Пунктуальность
- Инициативность
- Творческий подход
- Желание обучаться и развиваться
- - Создания сайтов на Joomla, WordPress, HTML
- Администрирования сайтов
- Наполнение сайта и его развитие
- Покупка и обслуживание сервера, доменного имени
- - Украинский, русский - свободно
- Уверенное пользование ПК
- Знание принципов работы CMS
- Знание основ web-программирования HTML,CSS
- Знание Основы SEO
- Знание графических редакторов Adobe Photoshop
- Веб дизайн (логотипы, иконки)
- Знание SMM (facebook, в контакте, youtub,одноклассники)
- Изготовление и размещение рекламы в интернете
Сайты «под ключ»
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