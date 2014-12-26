GwynnBleiidd

Феликс GwynnBleiidd

 
34 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Все виды услуг, качественно грамотно и в сроки.

Интернет маркетинг

  • PR в интернете
  • SEO оптимизация сайта
  • SMM услуги
  • Баннерная и медиа реклама
  • Комплексный аудит сайта
  • Контекстная реклама
  • Контент менеджмент
  • Поисковое продвижение
Контент

  • Seo копирайт
  • Коммерческое предложение
  • Копирайтинг\Рерайтинг
  • Наполнение интернет-магазина
  • Презентации
  • Редактура
  • Рекламные тексты
  • Слоганы
Наполнение интернет магазинаАудит сайтаРекламный текстSEO-оптимизация
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $100
от 14 дней
#766
Контекстная реклама
нет отзывов
от $200
от 14 дней
#782
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 180 дней
#1467