Halturin_K

Костя Halturin_K

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
15 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$41
выплачено фрилансерам
38%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Заполнить и/м на тильда

    Требуется заполнить 20 товаров в интернет-магазине на Тильда. Необходимо указать название и цену для 2 товаров из каждой из 10 категорий. Фото прикреплять не нужно. Задача максимально простая и быстрая.

    Добавление товаров
    Наполнение сайтов14 заявок
    Открыт
    15 дней назад

  • Собрать макет из Figma на Tilda

    Требуется аккуратно собрать макет из Figma на платформе Tilda. Необходимо учесть адаптивность и все промежуточные версии. Подходите к задаче внимательно и качественно.

    FigmaTilda
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать презентацию

    Необходимо пересобрать презентацию, предоставленную в аттаче, с использованием примера из keynote/pptx. Важно, чтобы новая версия соответствовала уровню исполнения примера, включая использование слайдов и композиции. Ожидается высокая качество оформления и внимание к деталям.

    Презентации16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Обтравить фото

    Требуется аккуратно обтравить фотографию, чтобы ее можно было использовать на белом, черном и цветном фонах. Важно учесть все мелкие детали и прозрачности для качественного результата.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Обтравить фото

    Требуется качественная обтравка четырех фотографий вручную. Необходима тщательная обработка изображений для улучшения их визуального восприятия и готовности к дальнейшему использованию.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Собрать сайт из Figma на Tilda

    Требуется собрать небольшой сайт на платформе Tilda, используя готовый дизайн из Figma. Предпочтительно использование стандартных блоков Tilda, но также необходимо применить Zeroblock для реализации уникальных элементов. Обеспечьте соответствие дизайну и функциональности сайта.

    FigmaNode.jsTilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Собрать магазин на Shopify по готовому дизайну

    Необходимо заверстать и собрать магазин на Shopify по готовому дизайну. https://www.figma.com/proto/gV6vZvKADMJVG1RZPOVmPW/Merak-Copy?node-id=251%3A40&amp;viewport=604%2C480%2C0.034981679171323776&amp;scaling=min-zoomГотовы ответить на любые вопросы. Оставляйте примерную стоимость и сроки.

    Node.jsShopify
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$3
10 баллов
2 года назад
Обтравить фото
Всё хорошо ТЗ понятное и оплата вовремя.Рекомендую
Все супер!
Ответный отзыв
Wladikaslawoy
Владислав 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$6
10 баллов
2 года назад
Обтравить фото
Спасибо, все хорошо
Все выполнено на высшем уровне и очень быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
mashaknut02
Мария 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$32
10 баллов
3 года назад
Собрать сайт из Figma на Tilda
FigmaNode.jsTilda
Отличный заказчик! Все материалы были предоставлены сразу же, Константин оперативно отвечал на мои вопросы, всегда был на связи. Оплата моментальная. Всем рекомендую к сотрудничеству, было очень приятно работать
Мария великолепно справилась с задачей. Подсказывала как лучше сделать и все время была на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв