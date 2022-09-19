Halturin_K

Требуется заполнить 20 товаров в интернет-магазине на Тильда. Необходимо указать название и цену для 2 товаров из каждой из 10 категорий. Фото прикреплять не нужно. Задача максимально простая и быстрая.
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Требуется сверстать сайт из Figma на платформе Tilda с полным учетом адаптивности дизайна. Необходимо реализовать все элементы интерфейса в соответствии с представленным макетом.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Требуется аккуратно собрать макет из Figma на платформе Tilda. Необходимо учесть адаптивность и все промежуточные версии. Подходите к задаче внимательно и качественно.HTML-верстка6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется собрать верстку небольшого приложения на React с использованием Redux и Typescript. Макет доступен в Figma. Ожидается качественная реализация согласно предоставленным требованиям.HTML-верстка12 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо пересобрать презентацию, предоставленную в аттаче, с использованием примера из keynote/pptx. Важно, чтобы новая версия соответствовала уровню исполнения примера, включая использование слайдов и композиции. Ожидается высокая качество оформления и внимание к деталям.Презентации16 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется аккуратно обтравить фотографию, чтобы ее можно было использовать на белом, черном и цветном фонах. Важно учесть все мелкие детали и прозрачности для качественного результата.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется качественная обтравка четырех фотографий вручную. Необходима тщательная обработка изображений для улучшения их визуального восприятия и готовности к дальнейшему использованию.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется собрать небольшой сайт на платформе Tilda, используя готовый дизайн из Figma. Предпочтительно использование стандартных блоков Tilda, но также необходимо применить Zeroblock для реализации уникальных элементов. Обеспечьте соответствие дизайну и функциональности сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо заверстать и собрать магазин на Shopify по готовому дизайну. https://www.figma.com/proto/gV6vZvKADMJVG1RZPOVmPW/Merak-Copy?node-id=251%3A40&viewport=604%2C480%2C0.034981679171323776&scaling=min-zoomГотовы ответить на любые вопросы. Оставляйте примерную стоимость и сроки.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад